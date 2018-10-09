"Учился на четыре и пять, вел дискотеки", - односельчане Мишкина узнали его на фото гэрэушника "Петрова"

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си", передает Цензор.НЕТ.

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Уроженец села Денис Краснов узнал Мишкина по фотографии с его паспорта, которую опубликовали Bellingcat и The Insider, а также по фото с британской визы Петрова, опубликованного властями Великобритании. Еще один житель села Николай Тулинов сообщил, что узнал Мишкина на фотографии Петрова. Еще две уроженки села сообщили, что слышали о Мишкине, однако опознать его в Петрове они не смогли.

Источник "Би-би-си" подтвердил ранее опубликованные сведения, что Александр Мишкин родился в Лойге в 1979 году. Жители села сообщили, что в школе Мишкин учился "на четыре и пять", вел в Лойге дискотеки, а после 11 класса поступил "в военное".

Житель села Денис Краснов сообщил, что около 10 лет назад Мишкин получил звание героя России. Официально это не подтверждено.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

Согласно информации расследователей под фамилией "Петров" Мишкин часто выезжал за пределы России, в том числе в Украину.