Пожар под Ичней: взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град", - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал на странице в Facebook.

"Первые данные о ситуации на 6-м арсенале в Ичне

Пожар на складе был обнаружен в 3.25 в хранилище реактивных снарядов "Град" 122-мм. Похоже на сценарий Калиновки. Стартовый двигатель ракеты - пожар - взрыв - разлет снарядов.

На данный момент установлено, что взорваны хранилища 120-мм минометных мин - весьма ценных "расходных" боеприпасов, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". Другие виды боеприпасов, по счастью, не пострадали.

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Пожар тушат, делается с первых минут все возможное, эвакуировано на утро около 10 тысяч человек, плюс многие выехали сами, после Калиновки и Балаклеи долго объяснять не нужно.

6-й арсенал считался одним из относительно защищенных складов благодаря наличию контрольно-следовой полосы. Проблемы были, как и во всей армии, - неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования.

У меня одна версия причины происшедшего - диверсия.

Слава Богу, на данный момент никаких данных о жертвах".

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.