Билецкий - Порошенко: "Отправьте немедленно в отставку Муженко! Независимо от причин взрывов..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий написал на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Президенту. Отправьте немедленно в отставку Муженко! Независимо от причин взрывов: диверсия, халатность, в / с, технические неисправности пожарных систем. В любом случае, выводы из Балаклеи и Калиновки не сделані, выделенные средства неизвестно как потрачены, безопасность стратегически важных объектов не обеспечена! Это все - задачи НГШ! Господин Президент, единственное что научилась ваша "команда" - это быстро отчитываться (читай пизд..ть), сколько техники задействовано, сколько человек эвакуированы, сколько гройсманов вылетело на место происшествия и рассказывать истории, что "на том складе один утиль, так даже лучше", - пишет Билецкий.

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"И поснимайте ради Бога эти плакаты про Армию, Язык, Веру. Ибо на плакатах у вас Армия и Украина, а в реале - узаконивание террористов и разделение страны по закону об ОРДЛО, российский верноподданный Семечко в руководстве разведки и Муженко, чей профессиональный счет сводится к котлам и уничтоженных складов", - отмечает Билецкий.

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.