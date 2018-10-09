63 человека обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи со взрывами на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", - говорится в обнародованном на сайте ОГА сообщении.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.