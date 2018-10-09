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09.10.18 11:23

63 человека обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи со взрывами на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

В связи с задымлением, возникшим в результате пожара с последующей детонацией боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.) за медицинской помощью обратились 63 человека, сообщают в Черниговской облгосадминистрации.

63 человека обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи со взрывами на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", - говорится в обнародованном на сайте ОГА сообщении.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

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