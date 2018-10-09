Гройсман - жителям Ичнянщины: Не надо паниковать, побудьте в пунктах пребывания хотя бы сутки. Мы все преодолеем и восстановим

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Твиттере.

"Посетил один из пунктов пребывания в с.Парафиевка. Все есть, тепло и безопасно. Таких пунктов уже 18. Обращаюсь к жителям: не надо паниковать, побудьте в таких пунктах хотя бы сутки. Мы все преодолеем и восстановим, в случае необходимости. Жизнь - бесценна", - написал Гройсман.







Читайте на "Цензор.НЕТ": 63 человека обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи со взрывами на арсенале под Ичней, - Черниговская ОГА

Ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел заседание оперативного штаба в связи с чрезвычайной ситуацией на Черниговщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар на арсенале под Ичней: взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град", - Бутусов

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.