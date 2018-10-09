На арсенале под Ичней горят 5 хранилищ боеприпасов: крупнокалиберных ракетных комплексов и артсистем там нет, - Генштаб ВСУ

По его словам, таких ракетных установок, как "Бук" и других крупных ракетных комплексов, на складах нет. "Там в основном находится стрелковое оружие", - сказал Р.Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замначальника Генштаба добавил, что ориентировочно около 20% на складах - элементы боеприпасов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман - жителям Ичнянщины: Не надо паниковать, побудьте в пунктах пребывания хотя бы сутки. Мы все преодолеем и восстановим

По словам Р.Тимошенко, по состоянию на 9:30 пожаром было охвачено пять хранилищ. К настоящему времени интенсивность взрывов снизилась, в зоне ЧП - сильная задымленность, усложняющая разведку с помощью квадрокоптеров. "Поэтому проводится разведка непосредственно на местности. Туда выдвинут пожарный танк с соответствующим экипажем, который непосредственно на местности увидит, что делать, каковы причины и дальнейшие действия для ликвидации пожара", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что информация о хранящемся на складах количестве боеприпасов является непубличной, однако уточнил, что она в 1,5-2 раза отличается в меньшую сторону от озвученной ранее и опровергнутой информации о 88 тыс. тонн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ситуация в Ичне: Поврежденный элеватор, снаряды на улицах, выбитые окна. ВИДЕО

"Если вас интересует общий тоннаж, то эта информация закрыта, но приблизительно в полтора-два раза ошиблись корреспонденты, которые давали информацию", - заявил замначальника Генштаба ВСУ.

Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.