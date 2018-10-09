Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины, начался в Стамбуле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

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При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщат по факту.

"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Заседания Синода будут проходить в течение 9-11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовым перерывом. Для освещения событий Синода в Стамбул прибыли журналисты ведущих украинских и мировых СМИ.

Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.