Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины, начался в Стамбуле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.
При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщат по факту.
"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.
Заседания Синода будут проходить в течение 9-11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовым перерывом. Для освещения событий Синода в Стамбул прибыли журналисты ведущих украинских и мировых СМИ.
Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.