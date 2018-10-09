Военнослужащие патрулируют села под Ичней с целью недопущения мародерства, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По информации начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины генерал-лейтенанта Игоря Криштуна, который находится на месте чрезвычайного происшествия на 6 Арсенале, с целью недопущения мародерства военнослужащие ВСП ВС Украины осуществляют патрулирование в прилегающих к месту чрезвычайного происшествия населенных пунктах.

Кроме этого, по состоянию на 12:00 уменьшилось количество взрывов, над территорией складов наблюдается задымленность.

Соответствующим подразделением Вооруженных Сил Украины будет осуществлена аэроразведка.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.