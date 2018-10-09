Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев

Об этом написал в Facebook депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в 11:00 в парламентских комитетах на Садовой, 3а - заседание комитета по противодействию коррупции по выявленным командой Дениса Бигуса фактам возможного незаконного обогащения и зависимости от РФ второго по должности разведчика Украины Сергея Семочко", - написал он.

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"Я собрал необходимые для проведения специального заседания подписи членов нашего комитета. Приглашены Генпрокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки", - добавил нардеп.

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.