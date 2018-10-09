Полиция начала проверку после сообщений об издевательствах над детьми в санатории на Хмельнитчине

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

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"По данному факту сотрудники Дунаевецкого отдела полиции проводят проверку. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ребенок, который был в санатории, пожаловался на то, что воспитатель "успокаивает" детей перед сном ударами ногами по ногам и затылку, а также сделал фото, как детей поставили на колени с поднятыми вверх руками.

Данную информацию уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба передал Хмельницкой ОГА.