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09.10.18 13:41

Оккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР

Российское оккупационное командование скрыто усиливает контроль за перемещением населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"В частности, блокпосты вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять "подозрительных лиц" на основании т.н. "автоматизированного анализа" истории перемещений для локализации проявлений не лояльного отношения населения к российскому оккупационному режиму", - сказано в сообщении.

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Кроме того, как отметили в ГУР, таким образом противник пытается улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, усилить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров.

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