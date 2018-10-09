Комитет по нацбезопасности требовал уволить Муженко еще год назад в связи с небрежным выполнением служебных обязанностей, - нардеп от БПП Винник о взрывах на военных складах

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Еще год назад комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины составил перечень наиболее уязвимых арсеналов хранения боеприпасов ВСУ. 6-й арсенал в Ичне был вторым в этом списке! И то, что сегодня вся страна в очередной раз смотрит, как взрываются боеприпасы в глубоком тылу, а враг улыбается над очередным ослаблением нашей боеспособности, вызывает у меня ярость, но ни в коем случае не удивление!" - написал Винник.
Он отметил, что при посещении членами комитета Ични было отмечено неприемлемое состояние обеспечения живучести арсенала и неудовлетворительные условия хранения и охраны боеприпасов.
"Позиция Комитета по этому вопросу, и моя личная остаются неизменными. Необходимо обеспечить строительство безопасных подземных хранилищ на этих складах. Комитет, со своей стороны, сделал для этого все: способствовал выделению средств, упростил процедуру изготовления разрешительной документации, и тому подобное. Убежден, что при заботливом руководстве, к этому времени уже можно было закончить строительство этих хранилищ", - отметил нардеп.
По его словам, комитет, со своей стороны, способствовал выделению средств, упростил процедуру изготовления разрешительной документации.
"Однако Генеральный штаб до сих пор возглавляет Муженко, которого мы требовали уволить еще год назад. Комитет считает, что именно в связи с небрежным выполнением им своих служебных обязанностей по обеспечению, сохранению и защите военных складов состоялись обозначенные диверсии. Поэтому результат ожидаемый. Боеприпасы взрываются, защищенных хранилищ нет, боеспособность ВСУ ухудшается… И я не могу понять, почему эта ситуация остается неизменной, когда государство выделяет десятки миллиардов гривен на поддержание обороноспособности страны. Сотни тысяч украинских военнослужащих несут службу в разных частях страны, десятки тысяч нацгвардейцев, сотни тысяч сотрудников национальной полиции в составе МВД, десятки тысяч пограничников, сотрудники СБУ. А руководитель Генерального штаба не может координировать задачи по тыловому обеспечению и хранению боеприпасов, которые крайне важны для обороноспособности Украины…" - резюмировал Винник.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.