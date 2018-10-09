Комитет по нацбезопасности требовал уволить Муженко еще год назад в связи с небрежным выполнением служебных обязанностей, - нардеп от БПП Винник о взрывах на военных складах

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Еще год назад комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины составил перечень наиболее уязвимых арсеналов хранения боеприпасов ВСУ. 6-й арсенал в Ичне был вторым в этом списке! И то, что сегодня вся страна в очередной раз смотрит, как взрываются боеприпасы в глубоком тылу, а враг улыбается над очередным ослаблением нашей боеспособности, вызывает у меня ярость, но ни в коем случае не удивление!" - написал Винник.

Он отметил, что при посещении членами комитета Ични было отмечено неприемлемое состояние обеспечения живучести арсенала и неудовлетворительные условия хранения и охраны боеприпасов.

"Позиция Комитета по этому вопросу, и моя личная остаются неизменными. Необходимо обеспечить строительство безопасных подземных хранилищ на этих складах. Комитет, со своей стороны, сделал для этого все: способствовал выделению средств, упростил процедуру изготовления разрешительной документации, и тому подобное. Убежден, что при заботливом руководстве, к этому времени уже можно было закончить строительство этих хранилищ", - отметил нардеп.

По его словам, комитет, со своей стороны, способствовал выделению средств, упростил процедуру изготовления разрешительной документации.

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"Однако Генеральный штаб до сих пор возглавляет Муженко, которого мы требовали уволить еще год назад. Комитет считает, что именно в связи с небрежным выполнением им своих служебных обязанностей по обеспечению, сохранению и защите военных складов состоялись обозначенные диверсии. Поэтому результат ожидаемый. Боеприпасы взрываются, защищенных хранилищ нет, боеспособность ВСУ ухудшается… И я не могу понять, почему эта ситуация остается неизменной, когда государство выделяет десятки миллиардов гривен на поддержание обороноспособности страны. Сотни тысяч украинских военнослужащих несут службу в разных частях страны, десятки тысяч нацгвардейцев, сотни тысяч сотрудников национальной полиции в составе МВД, десятки тысяч пограничников, сотрудники СБУ. А руководитель Генерального штаба не может координировать задачи по тыловому обеспечению и хранению боеприпасов, которые крайне важны для обороноспособности Украины…" - резюмировал Винник.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.