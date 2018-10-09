На складах в Ичне были системы защиты от беспилотников, но их держали в коробках, - Игорь Луценко

Об этом в комментарии LB.ua сказал народный депутат Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Система, которая была там закуплена - аналог системы "Нота". Это наша специальная замечательная разработка. Причем, стоит отметить, что обычно трудно продвинуть инновации в армию. А здесь относительно быстро де-факто ее поставили на вооружение. Но в Ичне из ящиков ее не вытащили, не запустили. Несмотря на то, что был приказ это сделать", - сказал Луценко.

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По словам Луценко, Генеральный штаб вроде бы давал команду распаковать и установить систему защиты от беспилотников, но почему-то приказ не был выполнен. Депутат отметил, что причины невыполнения приказа нужно расследовать.

"Вообще у нас в армии отсутствует контроль исполнения приказов. Потому что в угоду нашим реформаторам у военной прокуратуры забрали функцию контроля (надзора за законностью). Теперь мы пожинаем плоды этого, потому что никто не следит за законностью", - добавил Луценко.

В то же время глава пресс-службы Генерального штаба Богдан Сеник заявил в комментарии, что такой информации у него нет.

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"То, что пишут депутаты в том числе... Ну, им виднее. У многих из них есть допуски к государственной тайне, к другим вопросам. У меня такой информации нет. В то же время вы можете сделать соответствующий запрос, мы обратимся в вооружение ВСУ и Центральное управления безопасности. Соответственно, вы получите комплексные ответы", - сказал он.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.