В Воздушных силах опровергают информацию о замеченном беспилотнике возле Ични перед взрывами на арсенале

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"В сети Интернет имеет место распространение информации касательно якобы замеченного БпЛА в районе арсенала вблизи населенного пункта Ичня и то, что он стал причиной взрыва. Сообщаем, что по результатам анализа воздушной обстановки, в течение двух дней, в воздушном пространстве над местом события ни один БпЛА выявлен не был", - сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ во вторник.

При этом в сообщении отмечается, что вблизи месторасположения арсенала проходят воздушные пути, "по которым летают трассовые самолеты, которые при недостаточной видимости могут быть восприняты за беспилотный летательный аппарат".

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.