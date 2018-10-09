Взрывы на Ичнянском арсенале свидетельствуют не о сбое в системе, а о системном беспорядке, - "Батькивщина"

Об этом говорится в сообщении партии "Батькивщина".

"В конце концов, о серьезных проблемах на Ичнянском арсенале было хорошо известно и министерству обороны, и президенту, ведь на них еще год назад обращал внимание профильный парламентский комитет. Но это не предотвратило нынешней катастрофы", - говорится в сообщении.

С каждым новым пожаром мы слышим от руководителей множество версий - от небрежности персонала до диверсии врага, но ни разу мы не увидели ни пойманных диверсантов, ни наказанных чиновников, кроме явных "стрелочников". А просто накануне взрывов в Ичне суд восстановил в должности ответственного за хранение боеприпасов в Балаклее.

Да и стоит ли ожидать другого, когда президент, который по должности должен быть главнокомандующим, считает возможным во время войны назначать на ответственные должности в спецслужбах людей, связанных со страной-агрессором. А когда об этом узнают медиа - отмалчивается. Когда президент доверяет выполнять свои поручения куму Путина, открывая специально для него воздушную границу государства. А за это прикрывает его бизнес в Украине. Когда обеспечение армии считают одним из самых коррумпированных направлений. А подряды на поставку военной техники непременно получают бизнес-структуры президента ...

Билборды с лозунгами об армии - какими бы большими они не делались - не скроют кражи, не скроют бездарность. Бравурные отчеты об "успехах президентской дипломатии" не отменят того факта, что во время войны мы умудрились рассориться чуть ли не со всеми своими западными соседями. И другие союзники, очевидно, не спешат предоставлять Украине оружие, наблюдая за взрывами на очередном складе.

Мантры о выгоде от продиктованных Путиным Минских соглашений не заставят нас забыть, что после них Украина только теряла территории. Рассказы подхалимов о "военном гении президента" не скроют его несостоятельности навести порядок в армейском хозяйстве и в стране в целом. Да и до этого ли сейчас человеку, озабоченному совсем другим - "дембельским" растягиванием национального достояния, лихорадочным "тасованием" местных чиновников, "подтягиванием под себя" телеканалов ...

Может, время и самому Порошенко признать, что мундир Наполеона оказался для него слишком большим? Что командовать армией и управлять государством действительно способны не все? И вернуться наконец к делу более привычному - печь "Наполеоны" и "Киевские торты" для тех, кому все еще нравится их вкус? Конечно, после того, как ответит за все, сделанное на нынешней своей должности", - говорится в сообщении.

Photo by Alexander Prokopenko