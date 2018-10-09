16-километровую зону возле арсенала под Ичней необходимо будет очистить от взрывоопасных предметов, - ГСЧС

"Что касается действий подразделений ГСЧС, которые сосредоточены в месте чрезвычайной ситуации, то от ГСЧС привлечен сводный отряд в количестве 27 единиц техники и 100 чел. личного состава ", - сказал Олег Мельчуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По словам первого заместителя председателя ГСЧС, сейчас в оперативном порядке пиротехнические подразделения выполняют задачи по разминированию.
"Работает 5 расчетов и этого пока достаточно", - отметил он. Олег Мельчуцкий добавил, что будет сформирован отряд в количестве 107 чел. личного состава.
"В 16-километровой зоне будут проведены работы по очистке территории от ВОП, чтобы население могло вернуться к нормальным условиям жизни", - сообщил он.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.