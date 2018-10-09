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09.10.18 15:18

Шпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес

Запад не должен недооценивать навыки шпионских служб Кремля.

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Об этом заявил во вторник британский министр безопасности Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Недавние неудачи российской военной разведки повеселили всех и вся, но Запад не должен недооценивать знания и опыт когда-то могущественных шпионских служб Кремля, отметил он.

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4 октября, власти Нидерландов рассказали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.

Вслед за этим, Минюст США обвинил семерых российских агентов в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.

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