Сенцов вошел в шорт-лист номинантов на премию Европарламента им. Андрея Сахарова "За свободу мысли"

Эти три кандидата были определены путем голосования на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию и подкомитета по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В шорт-лист номинантов также вошли группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

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27 сентября в Брюсселе на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию и подкомитета по правам человека состоялась презентация кандидатур на сахаровскую премию 2018 года. Осужденный в России украинский режиссер О.Сенцов был тогда представлен для внесения в предварительный список кандидатов самой крупной политической фракцией Европарламента - Европейской народной партией (ЕНП). После определения трех финалистов общая конференция председателей фракций ЕП 25 октября в Страсбурге примет решение по кандидатуре лауреата и объявит результат. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс–службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.