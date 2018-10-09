Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны. ФОТО

Об этом с места чрезвычайного происшествия сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы МО Украины полковник Алексей Чернобай, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14.00, очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы. На месте чрезвычайного происшествия, которое произошло на 6-м арсенале, работает оперативная группа, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский. С целью локализации пожара на 6-й арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставлена инженерная машина разграждения (ИМР), на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом ЧП", - говорится в сообщении.

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"По состоянию на 14 час. 00 мин. для локализации пожара на 6-й арсенал прибыли две боевые машины разминирования (БРМ) для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины. Интенсивность взрывов динамично меняется. В настоящее время - значительно уменьшилась, фиксируется 1 взрыв в минуту. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом принято решение об использовании беспилотных летательных аппаратов с целью аэроразведки", - сообщили в Генштабе ВСУ.









Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.