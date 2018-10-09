Более 300 закарпатских чиновников и депутатов попали в базу "Миротворца" из-за двойного гражданства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий раздел ресурса.

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Список состоит более чем из 300 фамилий.

"Они присягнули на верность Венгрии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что список был составлен за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области. У каждого человека, который попал в список, имеется отдельная страница в разделе "Чистилище" базы данных сайта.

О внесении в базу "Миротворца" первых жителей Закарпатья с паспортами Венгрии сообщалось 22 сентября.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".