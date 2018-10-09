Крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность" и авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впервые на выставке представлены национальные павильоны Республики Польша, Турецкой Республики и Чешской Республики. Для участия в выставке прибыли делегации высокого уровня представительства во главе с руководителями оборонных министерств и ведомств из Австрии, Азербайджана, Алжира, Боснии и Герцеговины, Египта, Казахстана, Катара, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Польши, Молдовы, Беларуси, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Чехии, сообщили в пресс-службе СНБО.









Свои новые разработки представили ведущие производители оружия и военной техники из США, Польши, Турции, Чехии, Швеции, Германии, Китая, Бельгии, Дании, Италии, Латвии, Люксембурга, Австрии, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана.











По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который координировал работу по организации выставки, но не смог присутствовать на ее открытии из-за событий в Ичне, "у нас одна из лучших экспозиций оборонпрома за время независимости Украины".





"Украинские оборонные предприятия могут производить конкурентоспособное и надежное оружие и военную технику, которая проходит испытания в условиях реального боя. По оценкам пользователей, ее тактические и технические характеристики соответствуют лучшим мировым аналогам, в то же время, эта техника стоит значительно дешевле", - сказал он.











Секретарь СНБО Украины сообщил, что во время выставки запланированы "многочисленные конференции, семинары и другие научно-практические мероприятия, в ходе которых специалисты украинских и иностранных научных и научно-исследовательских учреждений, конструкторы вооружений и представители ведущих предприятий и компаний имеют возможность обменяться мнениями, опытом и обсудить перспективные направления и технологии развития и производства современных вооружений; возможность открытия и реализации кооперационных и инвестиционных проектов; особенности противодействия современным формам агрессии и применения вооружений для оказания сопротивления; технологии и средства защиты и т.п. ".



























"Уверен, что нынешняя выставка "Оружие и безопасность", а также авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" будут способствовать укреплению обороноспособности не только нашего государства, но и многих стран-партнеров", - подытожил Секретарь СНБО Украины в своем комментарии.