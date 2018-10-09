Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", такое мнение выразила народный депутат фракции БПП, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой" во вторник.

"Взрыв боеприпасов на военных складах в городе Ичня Черниговской области - далеко не первое чрезвычайное происшествие такого рода. Соответственно, мы имеем глобальную проблему, которую можно решить в рамках введения отдельной целевой государственной программы хранения боеприпасов по стандартам НАТО", - сказала она.

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"Эта программа должна предусматривать комплекс правительственных мер, направленных на сохранение обороноспособности нашего государства. Места хранения боеприпасов должны быть инженерно оборудованы и предусматривать обязательное закрытое хранение. Это особенно важно ввиду того, что некоторые боеприпасы не производятся в Украине", - добавила парламентарий.

Политик отметила необходимость немедленного внедрения соответствующей Государственной программы с целевым использованием средств стабилизационного фонда, поскольку практика небрежного хранения боеприпасов, особенно в районах, которые находятся на направлениях вероятного продвижения сил противника в случае нападения, является недопустимой и составляющей угрозу для Украины.

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"Я понимаю, что стоимость полного инженерного оборудования всех складов является большой, впрочем, я также понимаю, что промедление повышает риски и создает угрозы как для гражданского населения, так и для обороноспособности государства. Поэтому убеждена, что откладывание комплексных мер по соответствующей программе является особо опасным ввиду того, что с каждым годом состояние боеприпасов, хранящихся открытым способом, ухудшается, что может способствовать повторению взрывов", - заявила Фриз.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.