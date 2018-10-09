На электронные ресурсы ГФС осуществляются кибератаки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"08.10.2018 г. начиная с 18 ч. 00 мин. на внешний виртуальный адрес ИТС "Электронный кабинет" в сети Интернет (cabinet.sfs.gov.ua , IP-адрес 217.76.198.152) и 09.10.2018 г. начиная с 09 час. 00 мин. на внешний виртуальный адрес ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" ( sfs.gov.ua , IP-адрес 217.76.198.157) было зафиксировано большое количество запросов, что привело к увеличению нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе. Провайдером была идентифицирована кибератака на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применен механизм защиты от атаки. Указанное кибер-вмешательство привело к недоступности ресурсов ИТС "Электронный кабинет" и ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" некоторым пользователям в сети Интернет. В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам защиты государственных информационных ресурсов ГФС безотлагательно проинформировали Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак", - говорится в сообщении.

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