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09.10.18 16:59

Житель Ривного получил семь с половиной лет за госизмену и подготовку диверсий

По материалам Службы безопасности Украины осужден житель Ривного, который совершил государственную измену и спланировал ряд диверсий на территории региона.

Житель Ривного получил семь с половиной лет за госизмену и подготовку диверсий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый 22-летний местный житель обратился к главарям террористической организации "ДНР" с предложением осуществить взрывы и другие действия для дестабилизации общественной ситуации на территории области. Соответствующее видеообращение мужчина прислал боевикам по интернету. Переписываясь якобы с представителями незаконных вооруженных формирований, он сообщил о подготовке взрыва на одном из объектов энергетического комплекса. Благодаря слаженным действиям и своевременно принятым мерам реагирования правоохранители предотвратили диверсионную деятельность и задержали злоумышленника.

На данный момент Костопольский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

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