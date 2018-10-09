Мэр Черкасс Бондаренко, которому прокуратура объявила два подозрения, ушел в отпуск

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я написал на месяц отпуск — пока не закончится дело, я как честный гражданин буду в отпуске. Что касается завтрашнего залога — ни единой копейки я вносить не буду, потому что таких денег у меня нет. Все обвинения в свой адрес считаю политически мотивированными и считаю, что прокурор области выполняет политический заказ. Основная задача — это сфальсифицировать выборы весной 2019 года. По второму подозрению обвинения базируются на показаниях начальника юридического управления на то время — Стойко", — сказал Бондаренко.

Он также добавил, что готов весь юридический путь пройти до конца и, если потребуется, обратится и в Европейский суд по правам человека. Бондаренко сказал, что не собирается выезжать за границу или скрываться.

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Отвечая на вопрос, городской голова Черкасс отметил, что его обязанности в горсовете и на сессиях будет исполнять секретарь Ярослав Нищик, а в исполнительном комитете - его заместитель Игорь Волошин.

Что касается второго подозрения - в злоупотреблении властью, то Бондаренко также написал на своей странице в Facebook, что по этому делу "заседание суда должно состояться по залогу 10 октября, а 11 октября - по отстранению от должности. Наша позиция четкая: сторона защиты имеет все необходимые аргументы, чтобы доказать беспочвенность выдвинутых обвинений. По состоянию на сегодняшний день задолженности арендатора того земельного участка перед городским советом нет. И у нас есть все подтверждающие документы из налоговой в связи с этим".

Как сообщалось, досудебным расследованием установлено, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы по хозяйственному делу по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством, о взыскании задолженности в связи с невыполнением данным предприятием условий договора аренды о сроках начала строительства и расторжении договора.

На основании этого письма Киевским апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба Черкасского городского совета оставлена без рассмотрения, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города.

Этими действиями городского головы, по информации прокуратуры, вызваны тяжелые последствия охраняемым законом общественным интересам в лице Черкасского городского совета в виде недополучения доходов общим фондом бюджета города Черкассы в размере более чем 447 тыс. грн.

Именно в связи с этим прокуратура сообщила мэру Черкасс о подозрении в злоупотреблении властью.

Подозрение в создании искусственных препятствий в работе депутатам Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко получил за проведение 22 августа 2018 года с нарушением регламента "тайной" сессии в Каневе, о которой журналистам, общественности и части депутатов сообщил уже постфактум.

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