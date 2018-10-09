Румын украинского происхождения задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Мариновой, - Reuters

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Сотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция

По словам начальника полиции города Русе Теодора Атанасова, полиция проверяет алиби задержанного.

"Мы задержали человека и проверяем его алиби, но пока у нас нет конкретного подозреваемого", - заявил Атанасов.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.