Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом

Об этом со ссылкой на президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника говорится в статье "Не сахарная жизнь украинских гастарбайтеров" на 112.ua.

"В 2016-2017 гг. мы провели три социологических исследования, посвященных миграционным настроениям украинцев. Одно из исследований показало, что фактически 60% украинцев, которые за последние пять лет работали за рубежом, трудились там нелегально", - говорит Василий Воскобойник.

Руководитель департамента поиска и подбора персонала компании StaCo Александр Бойко в комментарии 112.ua отметил, что крупные работодатели, как правило, набирают персонал через крупные агентства и платят им за работу. Для соискателей трудоустройство обычно бесплатное. "В свою очередь крупные агентства очень тщательно подходят к выбору персонала. Проверяют соответствие квалификации, опыт работы. То есть шансы быть отобранными на работу крупными агентствами значительно выше у тех, кто был официально трудоустроен, работает на белой зарплате, имеет стаж работы, отображаемый в трудовой книжке. Но будем честны, в Украине немало людей, работающих неофициально, без трудовой и подтвержденного опыта работы. Вот им часто приходится прибегать к услугам контор, не дающих никаких гарантий", - рассказал Бойко.

Естественно, что нелегально трудоустроенные украинцы за рубежом не защищены, говорят эксперты. Люди нередко получают травмы и становятся жертвами насилия. При этом работодатели не очень торопятся помогать: они опасаются штрафов и наказания за нелегалов. "Известна история, когда в польской Познани на скамейке нашли украинку Оксану, у которой случился инсульт. Как выяснилось, она работала нелегально, хотя ее работодатель обещал трудоустроить официально. У женщины произошел инсульт. Начальник привез ее в парк и оставил на скамейке. После этого позвонил в полицию и сообщил, что там лежит пьяная женщина. Под давлением общественности работодатель оплатил женщине лечение, но больше она ничего не получит. В итоге она осталась один на один с инвалидностью и со своими проблемами", - рассказал Василий Воскобойник.

По словам Александра Бойко, если человек идет на то, чтобы работать без трудовой визы, ему следует быть готовым к тому, что обещания работодателя могут значительно отличаться от условий, имеющихся в реальности: "Вместо 8-часового рабочего дня человека может ожидать 12-часовой, и пожаловаться будет некому. В случае обращения в полицию, обязательно придется подтвердить право находиться в стране, а если это сделать не удастся, человеку грозит депортация и соответственно запрет на въезд на срок не менее 5 лет".

Даже если кто-то предлагает зарплату выше, чем при официальном трудоустройстве, на это не нужно соглашаться, потому что люди в таком случае лишены защиты, и работодатель может не выплатить им деньги. Кроме того, за нелегальное трудоустройство можно быть депортированным в результате проверки инспекции труда. Они в европейских странах проводятся регулярно. При обнаружении нелегального работника предприятию выставляется штраф, а работнику ставится отметка в паспорт, что он депортирован и обязан покинуть страну в течение недели, отмечает Воскобойник.