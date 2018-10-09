Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
09.10.18 17:49

Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Ситуация на складах 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области по состоянию на 17:00 вторника, 9 октября, позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению очагов возгорания по периметру территории.

Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"По состоянию на 17:00. ситуация по безопасности на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов ВС Украины и ГСЧС Украины очагов пожара по периметру технической территории", - сказано в сообщении.

Согласно информации Генштаба, на территорию 6-го арсенала прибыли еще два пожарных танка.

В настоящее время задымлена только треть территории арсенала, что позволяет эффективнее использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой и оценки ситуации оперативным штабом.

Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100