По факту взрывов на складах под Ичней начато уголовное производство, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Лысенко подчеркнул: "На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.

В настоящее время продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Уточняются нанесенный ущерб. Интенсивность взрывов уменьшилась.

По фактам взрывов на арсенале военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Как отметил с места происшествия военный прокурор Центрального региона Украины, в ходе следствия также будут рассматриваться и другие версии.

По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины, а именно расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.