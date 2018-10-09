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09.10.18 18:01

"Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем

Действующим депутатом Верховной Рады, который планировал в 2015 году взорвать в Одесской области мосты через Днестровский лиман и Днестр, а потом объявить о создании "Бессарабской народной республики", является член парламентской группы "Видродження" Виталий Барвиненко.

"Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем

Об этом заявил сообщил в Twitter депутат от БПП Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

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"Если фамилию этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы "Видродження" и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности", - написал Найем.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на Ukrainian week in London рассказал, что лидером так называемого "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.

Главой народной республики в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем 01

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