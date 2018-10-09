Днем 9 октября на Донбассе ранен воин ВСУ, враг 16 раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Враг обстреливал позиции ОС в районе Станицы Луганской, Золотого, Луганского, Новолуганского, Железного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Водяного и Лебединского.

"Утром оккупанты из артиллерии 122-го калибра обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Водяное. В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял по защитникам Луганского, Гнутово и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Луганского и Новолуганского. По защитникам Золотого противник открывал огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - уточняется в сводке.

Также сообщается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Напомним, за прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов.