Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов

"Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталась большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонительные министры и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал бы стандартам НАТО", - цитирует Цензор.НЕТ слова президента со ссылкой на его пресс-службу.

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Президент выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие программы будут реализованы. "Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что за этот год удалось кое-что сделать, в частности применение для охраны важнейших объектов боевых подразделений.

"Я бы очень просил, чтобы мы обеспечили финансирование в полном объеме по программе защиты складов хранения боеприпасов. Да, этого недостаточно, но мы можем этого года выполнить в полном объеме каждое финансирование - и по обеспечению периметра, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов", - обратился глава государства к Секретарю СНБО Александра Турчинову.

Президент сообщил, что собирается посетить один из объектов строительства хранилищ и лично проверить, как ведутся работы. По его словам, эта поездка планировалась ранее и не связана с чрезвычайной ситуацией на военном складе под Ичней Черниговской области. "И желательно, чтобы мне доложили, где хоть одна копейка задерживается по финансированию, где хоть один подрядчик срывает сроки, где хоть до кого-то есть какие-либо претензии по качеству. Темпы, которые сейчас, являются крайне неудовлетворительными", - подчеркнул президент.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.