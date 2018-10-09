Эвакуировано более 12 тысяч человек, обустроены 20 пунктов пребывания людей. Жертв и раненых нет, - Гройсман о ситуации в Ичне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Черниговщина. Эвакуированы более 12 тыс. человек, полностью обустроены два десятка пунктов пребывания, 764 служащий и спасателей и 163 единицы техники. В полной готовности пожарный и медицинский самолеты и семь пожарных поездов.

Организованный объезд для железнодорожного и автотранспорта и полностью закрыто авиапространство в радиусе 30-ти км. Далее - дело пожарных и саперов.

Так мы совместными усилиями организовали работу, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия пожара на военных складах. Главное - жертв и раненых пока нет. А все материальные потери - возместим. Люди не останутся один на один с бедой".

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.