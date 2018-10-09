Главная версия пожара на военных складах рядом с Ичней - действия российских диверсантов, - Нацполиция

Следствие считает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ични в Черниговской области действия российской диверсионной группы. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сказал на совещании в ситуационном центре президента 9 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, – действия диверсионной группы РФ", – отметил Аброськин.

Участвующий в совещании министр обороны Украины Степан Полторак уточнил, что в 3.20 9 октября на арсенале одновременно произошли три взрыва, а через 20 минут были подорваны еще несколько хранилищ, информирует пресс–служба президента Украины.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".