В России недовольны решением ПАСЕ, Ассамблею называют русофобской и неполномочной

В Москве недовольны решением ПАСЕ вернуть на доработку документ об изменении санкционных правил в интересах Москвы. Сегодняшние события в стенах Ассамблеи раскритиковали российские парламентарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Так, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал ПАСЕ недееспособной.

"После того, как были приняты санкции против одной из национальных делегаций, стало ясно, что отсутствие в ассамблее всякого консенсуса по текущей работе дополняется еще и позицией ряда государств: Украины, Великобритании и одной из стран Прибалтики, которые намеренно продлевали сегодня дебаты с целью испытать терпение европейских депутатов", – жалуется он.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев утверждает, что Россия и не хочет участвовать в работе Ассамблее.

"ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе, в который ее ввергли те самые русофобы. Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное – не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счеты", – написал Косачев на своей странице в Facebook.

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А вот председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение вернуть доклад в специальный комитет было правильным, – мол, так из него можно устранить недочеты.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ должно приниматься руководством страны, и мы в любом случае не допустим создания искусственных разделительных линий, препятствующих работе той или иной парламентской делегации", – пишет Слуцкий.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.