Участники масштабного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов подали ходатайства о проведении повторных экспертиз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде.

"На суде присутствуют Елена Зайцева - водитель автомобиля Lexus и Геннадий Дронов - водитель авто Volkswagen Touareg, их адвокаты, а также представители потерпевших. Адвокаты Зайцевой и Дронова подали ходатайства о проведении повторных экспертиз, так как, по их мнению, экспертизы проведены не в полном объеме. В частности, по словам Сергея Перепелицы, адвоката Дронова, скорость движения Lexus на границе перекрестка, где произошла авария, официально не установлена, несмотря на видеозаписи. В то же время, Евгений Мельниченко, адвокат Зайцевой, просит предоставить все видео патрульных - не только с места ДТП", - отметили в суде.

Следующее заседание суда назначено на 16 октября в 14:00.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.