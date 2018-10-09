САП инициировала перевод рассмотрения дела мэра Одессы Труханова в другой город. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе САП на запрос издания "theБабель", передает Цензор.НЕТ.
Если Верховный Суд удовлетворит ходатайство САП, дело заберут из Малиновского районного суда Одессы, в который передали обвинительной акт, и передадут в другой.
Собеседники "theБабеля" в САП опасаются, что Труханов попытается влиять на суд в Одессе.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.
30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.