Сегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее "отмазывать", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Решение против возвращения России в ПАСЕ является решением в пользу парламентских полномочий Совета Европы, его ценностей и принципов, как бы пафосно это ни звучало. Мы совместно отразили еще одну атаку. Это поражение не только России, но и тех, кто системно пытается ее "отмазывать", - заявил Климкин.





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Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.