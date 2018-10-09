Вопрос Томоса для Украины Синод будет рассматривать завтра, - Евстратий Зоря

Обсуждение вопроса о создании поместной церкви в Украине состоится только после отчета экзархов Вселенско Патриарха в Стамбуле, которое запланировано на среду, 10 октября. Об этом у себя в Facebook сообщил глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.

"Только сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщения, что "Томос уже есть" – не соответствуют действительности, а информационно – вредны, потому что после волны "победы" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", – написал Зоря.

Глава информационного управления УПЦ КП также цитирует слова директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины, советника президента Украины Ростислава Павленко. Тот высказался так: "Единственным надежным источником информации о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине являются официальные сообщения Вселенского Патриархата. Никакие другие источники или "источники"… информации не имеют, и поэтому не могут сообщить".

Павленко призывает всех ожидающих Томоса сохранять спокойствие, не создавать ожиданий и разочарований. И обещает, что "осталось недолго".

Напомним, сегодня, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.