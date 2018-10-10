За неделю в Украине почти 400 детей заболели корью, - Минздрав

"Заболеваемость корью среди детей остается высокой. Риск заболеть увеличивается и из-за совместного пребывания детей школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок. Напоминаем, что невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минздрава.

По данным ведомства, с начала года корью заболели 32489 человек - 13013 взрослых и 19476 детей.

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Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6460 человек: 1994 взрослых и 4466 детей), Закарпатской (всего 3149 человек: 601 взрослый и 2548 детей), Ивано-Франковской (всего 3029 человек: 858 взрослых и 2 171 ребенок), Одесской (всего 2467 человек: 1241 взрослый и 1226 детей), Киеве (всего 2250 человек: 1419 взрослых и 831 ребенок) и Тернопольской (всего 1219 человек: 668 взрослых и 1151 ребенок) областях.

За указанный период от осложнений кори умерли 14 человек (десять детей и четверо взрослых).