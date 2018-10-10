"Сухой Суперджет" выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию, "Суперджет" после приземления и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы. При этом подломились основные опоры шасси.

"На борту самолета находились 87 пассажиров и 5 Членов экипажа. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Первоначальные действия по расследованию обстоятельств и причин происшествия осуществляются силами аэропорта "Якутск" и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29