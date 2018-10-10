Ущерб, причиненный в результате незаконного осуждения, возмещается государством в полном объеме, - Большая Палата Верховного Суда

Право на возмещение ущерба, причиненного физическому лицу незаконными решениями, действиями или бездействием такого органа возникает в случаях, предусмотренных законом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Большой Палаты ВС.

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Уточняется, что порядок возмещения такого вреда устанавливается Законом Украины от 1 декабря 1994 года № 266/94-ВР и Положением о применении указанного закона, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Министерства финансов Украины от 4 марта 1996 года № 6/5/3/41.

Большая Палата Верховного Суда выразила правовую позицию в постановлении по делу № 686/23731/15-ц (производство № 14-298цс18) от 20 сентября 2018 года.

Предоставление лицу статуса оправданного обусловливает появление определенных прав. Ни в Уголовно-процессуальном кодексе Украины 1960 года, ни в Уголовном процессуальном кодексе Украины в 2012 году нет отдельной статьи, которая была бы непосредственно посвящена правам оправданного.

В ст. 42 действующего УПК Украины, нормы которой регулируют статус подозреваемого и обвиняемого, предусмотрено, в частности, право требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение, обвинение не оправдались. В ч. 3 ст. 43 УПК Украины указано, что оправданный имеет права обвиняемого, предусмотренные ст. 42 этого Кодекса, в объеме, необходимом для защиты на соответствующей стадии судебного производства.

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Одной из новелл действующего УПК Украины является глава "Возмещение (компенсация) вреда в уголовном производстве, гражданский иск". Согласно ст. 130 этой главы, вред, причиненный незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, возмещается государством за счет Государственного бюджета Украины в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Вместе с тем, эти права могут быть реализованы только при наличии открытого уголовного производства.

В случае прекращения уголовного производства единственным законом о возмещении вреда незаконным осуждением является Закон Украины № 266/94-ВР, сфера действия которого распространяется на широкий круг субъектов, в том числе на оправданных. Рассмотрение указанного требования необходимо осуществлять по правилам гражданского судопроизводства в суде, который вынес оправдательный приговор.

Обязанность разъяснить лицу порядок восстановления его нарушенных прав или свобод и возмещения причиненного вреда в случае принятия оправдательного приговора возлагается на суд.

Закон Украины № 266/94-ВР не содержит требований по процессуальной форме документа, с которым человек может обратиться в суд за защитой своего нарушенного права, поэтому таким способом защиты в силу положений статей 15, 16 ГК Украины может быть, в частности, обращение к суд с соответствующим исковым заявлением.

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Из анализа положений ст. 12 Закона Украины № 266/94-ВР усматривается, что именно суд, который вынес оправдательный приговор, определяет размер заработка и других денежных доходов, которые гражданин потерял вследствие незаконных действий и подлежащих взысканию в его пользу, и такое судебное решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции в соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства.

Законодатель определил минимальный размер морального вреда, исходя из установленного законодательством размера заработной платы на момент рассмотрения дела судом за каждый месяц пребывания под следствием и судом. Этот размер в любом случае не может быть уменьшен, поскольку он является гарантированным минимумом.

Определение размера возмещения морального вреда зависит от таких факторов, как характер и объем страданий (физической боли, душевных и психических страданий и т.п.), которые понес истец, возможности восстановления неимущественных потерь, их продолжительность, тяжесть вынужденных изменений в его жизненных и общественных отношениях, степень снижения престижа, репутации, время и усилия, необходимые для восстановления предыдущего состояния, и сама возможность такого восстановления в необходимом или полном объеме.

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Суд, рассматривающий дело, должен выяснить все доводы истца относительно обоснования им как обстоятельств причинения, так и размера морального вреда, исследовать представленные доказательства, оценить их и определить конкретный размер морального вреда, учитывая принципы верховенства права, требования разумности, взвешенности и справедливости.