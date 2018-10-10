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10.10.18 01:48

Трубопровод насосной станции поврежден в результате обстрелов на Донбассе, для ремонта нужен "зеленый коридор", - "Вода Донбасса"

Насосная станция Южнодонбасского водопровода утром 9 октября подверглась обстрелу. Осколки повредили одну из трех ниток магистральных трубопроводов.

Трубопровод насосной станции поврежден в результате обстрелов на Донбассе, для ремонта нужен "зеленый коридор", - "Вода Донбасса"

Об этом сообщили на коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

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"Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне сильных обстрелов. В результате попадания осколков боеприпасов повреждена одна из трех ниток магистральных трубопроводов. Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование "зеленого коридора", - сообщают в КП.

В то же время, насосная станция первого подъема находится в работе, вода подается по всем трем ниткам магистральных трубопроводов, включая поврежденную.

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