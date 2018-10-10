Экс-ректор Одесского медуниверситета Запорожан потратил на свою кафедру большую часть бюджета, а за обследования на закупленном оборудовании брали деньги, - МОЗ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, в результате были выявлены грубые нарушения бывшего руководства университета.
Так, большая часть медицинского оборудования (на сумму 220 000 000 грн из 334 670 000 грн), закупленного для кафедры акушерства и гинекологии №1 использовалась не в учебном процессе, а для оказания платных медицинских услуг в гинекологическом отделении Многопрофильного медицинского центра.
"Нецелевое использование менее 816,7 тыс грн. Согласно штатному расписанию, оплата труда происходила за счет специального фонда одновременно платных услуг на такую сумму не предоставлялось. ООО "Научный парк" Биометрический инновационно-технологический кластер "Битек", одним из учредителей которого является Одесский национальный медицинский университет, находился на территории медуниверситета без соответствующего договора аренды", - перечисляется в публикации.
Напомним, Минздрав досрочно разорвало контракт с Валерием Запорожаном 17 июля 2018 года. После чего он и его соратники неоднократно пытались вернуть себе управление университетом.
Согласно декларации, семья Валерия Запорожана владеет двумя квартирами в Одессе общей площадью 780 кв. м., а у жены еще есть дом в Киеве на 580 кв. м. На банковских счетах и наличными он хранит почти 22,3 млн грн. Передвигается Запорожан на Toyota Camry 2016 года выпуска, его супруга ездит на таком же авто 2015 года выпуска.