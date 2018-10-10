Экс-ректор Одесского медуниверситета Запорожан потратил на свою кафедру большую часть бюджета, а за обследования на закупленном оборудовании брали деньги, - МОЗ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, в результате были выявлены грубые нарушения бывшего руководства университета.

Так, большая часть медицинского оборудования (на сумму 220 000 000 грн из 334 670 000 грн), закупленного для кафедры акушерства и гинекологии №1 использовалась не в учебном процессе, а для оказания платных медицинских услуг в гинекологическом отделении Многопрофильного медицинского центра.

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"Нецелевое использование менее 816,7 тыс грн. Согласно штатному расписанию, оплата труда происходила за счет специального фонда одновременно платных услуг на такую ​​сумму не предоставлялось. ООО "Научный парк" Биометрический инновационно-технологический кластер "Битек", одним из учредителей которого является Одесский национальный медицинский университет, находился на территории медуниверситета без соответствующего договора аренды", - перечисляется в публикации.

Напомним, Минздрав досрочно разорвало контракт с Валерием Запорожаном 17 июля 2018 года. После чего он и его соратники неоднократно пытались вернуть себе управление университетом.

Согласно декларации, семья Валерия Запорожана владеет двумя квартирами в Одессе общей площадью 780 кв. м., а у жены еще есть дом в Киеве на 580 кв. м. На банковских счетах и наличными он хранит почти 22,3 млн грн. Передвигается Запорожан на Toyota Camry 2016 года выпуска, его супруга ездит на таком же авто 2015 года выпуска.

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