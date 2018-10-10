Донецкая фильтровальная станция приостановит работу из-за планового ремонта, - ВГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
"Вниманию жителей Авдеевки. Завтра днем будет остановлена Донецкая фильтровальная станция. Причина – ремонт оборудования", - написал он.
По его словам, запуск ДФС планируется на четверг, 11 октября.
Напомним, ДФС расположена между Ясиноватой и Авдеевкой. Станция обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей по обеим сторонам линии соприкосновения. ДФС неоднократно обстреливали, в связи с чем ее работа прекращалась.