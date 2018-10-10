На территории склада под Ичней наблюдаются взрывы разной интенсивности, эвакуационные мероприятия продолжаются, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С центральной районной больницы эвакуированы 163 больных в лечебные учреждения г. Парафиевка.

Сообщается, что для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и г. Прилуки (1 пункт).

В 11 эвакуационных пунктах размещены 2 тыс. 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Также в ГСЧС отметили, что для предупреждения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада органами власти приняты следующие меры:

- отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района;

- временно прекращено движение поездов через станцию ​​Ичня;

- направлен автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации;

- закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

"С целью проведения первоочередных спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки было сосредоточены силы и средстваю

В случае осложнения оперативной обстановки создан резерв ГСЧС численностью 109 чел. и 23 ед. пожарной техники, приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные и сотрудники ГСЧС в Харькове спасли мужчину, намеревавшегося спрыгнуть с пятого этажа. ВИДЕО

Также сообщается, что подразделениями ГСЧС ликвидировано 5 пожаров за пределами арсенала, возникшие вследствие попадания боеприпасов, в пгт. Ичня, в с. Августовка.

В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заслушал доклад силовиков. Жду оперативного, но ответственного расследования, - Порошенко о пожаре на складах под Ичней. ВИДЕО

В резерве находятся 7 пожарных поездов на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая.

После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В настоящее время информации о погибших и пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.