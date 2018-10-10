По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 7:00 продолжаются мероприятия локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале. На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб Вооруженных Сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируется", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала.

"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрану и оборону складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории склада под Ичней наблюдаются взрывы разной интенсивности, эвакуационные мероприятия продолжаются, - ГСЧС



Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.