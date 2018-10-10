11 украинских граждан, пытавшихся получить политическое убежище, депортировали из Германии

Власти Баварии выслали в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

Зафрахтованный баварским правительством самолет доставил 11 граждан Украины из Мюнхена в Киев.

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Депортацию согласовали с федеральными властями. Кроме украинцев, в этот же день выслали в Италию трех человек, которые претендовали на статус беженцев. Все депортации провели согласно условиям Дублинского соглашения и оно предусматривает, что ответственность за беженца несет та страна, где он впервые зарегистрировался.