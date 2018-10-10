К Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала вечером во вторник, 9 октября, в эфире 5 канала.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Президент обеспокоен этим вопросом, ведь мы имели такую же ситуацию в Балаклее, Калиновке, на востоке страны горели и взрывались склады. Непохоже это, конечно, на самовозгорание", - отметила Луценко.

По словам Луценко, сейчас ситуация в этом вопросе является напряженной, в частности Президент должен выслушать отчеты силовиков о том, что происходило в Черниговской области.

Она также отметила, что год назад, после первых случаев на складах в Харьковской и Винницкой областях, была разработана целая система мер, которые были доведены до всех военнослужащих, инфраструктурных объектов, где расположены склады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

"Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Поэтому, я думаю, у Президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность и она недопустима в такой период самообороны государства", - подчеркнула Луценко.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.