Ни одно сообщение о мародерстве под Ичней не подтвердилось, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "До настоящего времени из шести полученных сообщений о мародерстве ни одно не получило подтверждения. Подразделения Национальной полиции Украины будут нести службу круглосуточно в зоне чрезвычайного происшествия до тех пор, пока не нормализуется ситуация", - написал он.

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Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, вчера вечером на координационном совещании заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич доложил о ситуации с места происшествия. Он отметил, что сейчас в полицию поступило 54 сообщения. Шесть из них касались повреждения домов, 11 - фактов обнаружения боеприпасов. Еще пять сообщений - обращения о мародерстве, которые в результате проверки не подтвердились.

"Для противодействия мародерству задействованы наряды личного состава в 12 населенных пунктах, жители которых эвакуированы. Кроме того, работают мобильные группы и блокпосты, которые ограничивают доступ в зону поражения - так называемой 16-километровой зоны. Налажено взаимодействие с ГСЧС и органами местного самоуправления. Полиция продолжает эвакуацию граждан", - сообщил Фацевич.













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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".